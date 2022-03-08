PHUKET TEST & GO

Phuket Marriott Resort and Spa, пляж Най Янг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
791
Обновление March 8, 2022
Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach - Image 0
Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach - Image 1
Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach - Image 2
Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach - Image 3
Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach - Image 4
Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach - Image 5
+44 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в Phuket Marriott Resort, Spa & Villas, Nai Yang Bea, где вам предложат качественные номера и отличный сервис. Отель расположен всего в 40 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Phuket Marriott Resort, Spa & Villas, Nai Yang Bea делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Phuket Marriott Resort, Spa & Villas, Nai Yang Bea среди других отелей города. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, ковровое покрытие, зеркало, весы, тапочки, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе фитнес-центр, открытый бассейн, массаж, детский клуб, сад, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Phuket Marriott Resort, Spa & Villas, Nai Yang Bea идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Phuket Marriott Resort and Spa, пляж Най Янг , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Phuket Marriott Resort and Spa, пляж Най Янг
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

92, 92/1 Moo 3, Sakoo, Talang, Nai Yang Beach, Phuket, Naiyang, Phuket, Thailand, 83110

Отели-партнеры

SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Дух курорта Найянг Бич
7.7
рейтинг с
413 отзывы
Из ฿-1
Шифер
8.8
рейтинг с
1689 отзывы
Из ฿-1
Пенсири Хаус
8.3
рейтинг с
604 отзывы
Из ฿-1
Поэтому отели Пхукета
8.5
рейтинг с
431 отзывы
Из ฿-1
Dewa Phuket (Пляжный курорт, виллы и люксы)
8.5
рейтинг с
2441 отзывы
Из ฿-1
Найянг Парк Резорт
9.1
рейтинг с
11 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach Resort 4 звезд
8.8
рейтинг с
1285 отзывы
Из ฿-1
Найтонбури Бич Резорт
9.5
рейтинг с
33 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU