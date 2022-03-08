Phuket Marriott Resort and Spa, пляж Най Янг - Phuket Sandbox Hotel

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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в Phuket Marriott Resort, Spa & Villas, Nai Yang Bea, где вам предложат качественные номера и отличный сервис. Отель расположен всего в 40 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Phuket Marriott Resort, Spa & Villas, Nai Yang Bea делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Phuket Marriott Resort, Spa & Villas, Nai Yang Bea среди других отелей города. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, ковровое покрытие, зеркало, весы, тапочки, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе фитнес-центр, открытый бассейн, массаж, детский клуб, сад, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Phuket Marriott Resort, Spa & Villas, Nai Yang Bea идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.