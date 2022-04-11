PHUKET TEST & GO

梅林海滩普吉万豪度假酒店及水疗中心 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
9
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更新于 April 11, 2022
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新装修的普吉岛万豪度假村及水疗中心，梅林海滩（SHA 认证）位于三董海滩，靠近许多景点。繁华的芭东和孟加拉路是普吉岛最著名的娱乐中心，距离酒店仅 3 公里。这家海滨酒店享有自然环境中的宁静位置。融合了时尚、舒适、真诚的款待和宁静的私人海滩，它无疑是普吉岛隐藏的天堂。普吉岛梅林海滩万豪度假酒店及水疗中心（SHA 认证）拥有 400 多间装饰高雅的客房，提供一流的设施，设有私人阳台或露台，可直接通往热带花园、游泳池和海滩。这家适合家庭入住的酒店提供三个带儿童游泳池的园景自由形态游泳池。池畔酒吧提供多种清凉饮品。客人可以在水疗中心尽情享受放松身心的按摩，或乘坐班车探索附近的芭东。其他理想的设施包括七个餐饮场所、儿童游泳池、提供各种活动的儿童俱乐部、游戏室、美容院、网球场等等。

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地址/地图

99 Muen-Ngoen Road, Tri-Trang Beach, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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