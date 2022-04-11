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Недавно отремонтированный курортный спа-отель Phuket Marriott, Merlin Beach (сертифицированный SHA) расположен на пляже Три Транг, недалеко от многих достопримечательностей. Оживленный Патонг и Бангла-роуд, самые известные развлекательные центры Пхукета, находятся всего в 3 км от отеля. Этот прибрежный отель расположен в тихом месте среди природы. Благодаря сочетанию стиля, комфорта, искреннего гостеприимства и частного тихого пляжа, этот курортный спа-отель Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach (сертифицированный SHA) может похвастаться более чем 400 со вкусом оформленными номерами с превосходным набором удобств. с собственным балконом или террасой с прямым выходом к тропическим садам, бассейну и пляжу. Этот семейный отель предлагает три ландшафтных бассейна произвольной формы с детским бассейном. Бар у кромки бассейна предлагает широкий выбор освежающих напитков. Гости могут насладиться расслабляющим массажем в спа-салоне или воспользоваться услугами трансфера, чтобы осмотреть близлежащий Патонг. Другие идеальные удобства включают семь ресторанов, детский бассейн, детский клуб, предлагающий различные мероприятия, игровую комнату, салон красоты, теннисный корт и многое другое.