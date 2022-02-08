Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Ashlee Heights 是一家位于泰国普吉岛芭东海滩的一对一酒店。在这座充满活力的城市度过一整天的活动后，这里是您放松身心的宁静之地。舒适温馨的客房采用浅灰色调和浅灰色背景，让您感觉总是像家一样温暖。共有 77 间独家客房，提供各种住宿 + 私人阳台，从紧凑到宽敞的房间大小，所有客房均配有时尚的浴缸。所有房间都提供舒适的休息室供您躺下。室内安装功能，您可能需要的一切。步行即可到达景点并被好邻居包围，这对您的假期来说绰绰有余。当然，您的舒适和隐私仍然是我们最关心的问题。

这就是为什么 Ashlee Heights 绝对是芭东独一无二的酒店。