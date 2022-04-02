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Тайская Камала Бич Фронт - Весь вид на море и рядом с пляжем.

Добро пожаловать в Thai Kamala Beach Front (3 звезды) для тех, кто ищет место для проживания недалеко от пляжа во время отпуска на Пхукете, мы хотели бы порекомендовать Thai Kamala Beach Front. Наш отель предлагает вид на прекрасный океан; Отель расположен напротив пляжа Камала, который идеально подходит для отдыха. Помимо вида на пляж, одним из наших преимуществ является то, что в отеле тихо, будь то вы здесь со своим любовником, группой друзей или по делам; мы приветствуем и предлагаем вам лучший сервис по разумной цене.

Как только вы войдете, вы увидите красивое лобби, где вас подадут приветственный напиток и холодное полотенце от наших дружелюбных администраторов и обслуживающего персонала, готовых предоставить услуги в течение 24 часов.