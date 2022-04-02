PHUKET TEST & GO

タイカマラビーチフロントホテル - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8

142レビューによる評価
更新日 April 2, 2022
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タイカマラビーチフロント-すべての海の景色とビーチに近い。

プーケットでの休暇中にビーチに近い滞在場所をお探しの方には、タイカマラビーチフロント（3つ星）へようこそ。タイカマラビーチフロントをお勧めします。当ホテルからは美しい海の景色を眺めることができます。ホテルはカマラビーチの正面にあり、リラックスするのに最適です。ビーチビューとは別に、私たちの利点の1つは、ホテルが静かで、恋人、友人のグループ、またはビジネス目的でここにいることです。リーズナブルな価格で最高のサービスをお届けします。

入ると、美しいロビーが見え、フレンドリーな受付係とカスタマーサービススタッフからのウェルカムドリンクと冷たいおしぼりが提供され、24時間サービスを提供する準備ができています。

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住所/地図

93 หมู่3 กมลา กะทู้ Phuket 83120

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