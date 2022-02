Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Международный роскошный курорт в современном малоэтажном здании расположен в тихом уголке северной части залива Патонг-Калим на Пхукете. Он состоит из 121 хорошо оборудованных номеров и люксов площадью 53 кв.м и выше. В каждом номере есть отдельный балкон с журнальным столиком и двумя стульями, а также полный набор удобств и удобств, включая бесплатные принадлежности для чая / кофе и две бутылки питьевой воды. Чтобы расслабить нервы и расслабить тело, вы можете посетить большой бассейн произвольной формы с баром у кромки бассейна и бассейн с джакузи. Также есть фитнес-центр с сауной, если вы хотите расслабиться после тренировки. Здесь также есть интернет-кафе и библиотека, комната для мероприятий, стойка экскурсий и такси, пункт обмена валюты и трансфер до близлежащего торгового центра. В целом, Patong Paragon Resort & Spa прекрасно расположен, хорошо оборудован и по разумной цене.

