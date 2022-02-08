PHUKET TEST & GO

Патонг Парагон Резорт & Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
917
Обновление February 8, 2022
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Международный роскошный курорт в современном малоэтажном здании расположен в тихом уголке северной части залива Патонг-Калим на Пхукете. Он состоит из 121 хорошо оборудованных номеров и люксов площадью 53 кв.м и выше. В каждом номере есть отдельный балкон с журнальным столиком и двумя стульями, а также полный набор удобств и удобств, включая бесплатные принадлежности для чая / кофе и две бутылки питьевой воды. Чтобы расслабить нервы и расслабить тело, вы можете посетить большой бассейн произвольной формы с баром у кромки бассейна и бассейн с джакузи. Также есть фитнес-центр с сауной, если вы хотите расслабиться после тренировки. Здесь также есть интернет-кафе и библиотека, комната для мероприятий, стойка экскурсий и такси, пункт обмена валюты и трансфер до близлежащего торгового центра. В целом, Patong Paragon Resort & Spa прекрасно расположен, хорошо оборудован и по разумной цене.

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Адрес / Карта

280 Pra Baramee Road, Krathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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