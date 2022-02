Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与芭东百丽宫度假村及水疗中心以优先方式,以及芭东百丽宫度假村及水疗中心从你会直接收取货款。

国际豪华度假村位于普吉岛芭东-卡利姆湾北部安静的角落,位于现代低层建筑中。它由 121 间设备齐全的客房和套房组成,面积为 53 平方米及以上。每间客房均设有带咖啡桌和两把椅子的私人阳台以及全套室内用品和设施,包括免费茶/咖啡壶和两瓶饮用水。为了放松您的神经,放松您的身体,您可以享受带池畔酒吧和按摩浴缸的大型自由形态游泳池。如果锻炼是您放松的方式,酒店还设有带桑拿浴室的健身中心。酒店还设有网吧和图书馆、活动室、旅游柜台和出租车柜台、货币兑换处以及前往附近购物中心的穿梭巴士。考虑到所有因素,芭东百丽宫度假村及水疗中心地理位置优越,设备齐全,价格合理。

