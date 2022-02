Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Даймонд Клифф Резорт и Спа в приоритетном порядке, и Даймонд Клифф Резорт и Спа будет получать оплату напрямую от вас.

Diamond Cliff Resort And Spa - это популярный выбор среди путешественников в Пхукет, будь то осмотр достопримечательностей или просто поездка мимо. Отель предлагает широкий спектр удобств и льгот, чтобы вы отлично провели время. Круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси - все это для удовольствия гостей. Номера оснащены всеми удобствами, необходимыми для хорошего ночного сна. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, телефон в ванной, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай. Доступ в фитнес-центр отеля, сауну, открытый бассейн, спа и массаж сделают ваше пребывание еще более приятным. Удобство и комфорт делают Diamond Cliff Resort And Spa идеальным выбором для вашего пребывания на Пхукете.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX