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Diamond Cliff Resort And Spa - это популярный выбор среди путешественников в Пхукет, будь то осмотр достопримечательностей или просто поездка мимо. Отель предлагает широкий спектр удобств и льгот, чтобы вы отлично провели время. Круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси - все это для удовольствия гостей. Номера оснащены всеми удобствами, необходимыми для хорошего ночного сна. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, телефон в ванной, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай. Доступ в фитнес-центр отеля, сауну, открытый бассейн, спа и массаж сделают ваше пребывание еще более приятным. Удобство и комфорт делают Diamond Cliff Resort And Spa идеальным выбором для вашего пребывания на Пхукете.