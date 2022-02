Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Patong Paragon Resort & Spa

Das internationale Deluxe-Resort in einem modernen Flachbau liegt an der ruhigen Ecke der nördlichen Patong-Kalim-Bucht in Phuket. Es besteht aus 121 gut ausgestatteten Zimmern und Suiten mit einer Größe von 53 m² und mehr. Jedes Zimmer hat einen privaten Balkon mit einem Couchtisch und zwei Stühlen sowie alle Annehmlichkeiten und Einrichtungen im Zimmer mit einer kostenlosen Tee-/Kaffeemaschine und zwei Flaschen Trinkwasser. Um Ihre Nerven zu beruhigen und Ihren Körper zu entspannen, können Sie einen großen Freiformpool mit Swim-up-Bar und Whirlpool genießen. Es gibt auch ein Fitnesscenter mit Sauna, wenn Sie sich beim Training entspannen möchten. Es gibt auch ein Internetcafé und eine Bibliothek, einen Aktivitätsraum, einen Tourenschalter und einen Taxischalter, einen Geldwechsel und einen Shuttlebus zum nahe gelegenen Einkaufszentrum. Alles in allem ist das Patong Paragon Resort & Spa exzellent gelegen, gut ausgestattet und preisgünstig.

