PHUKET TEST & GO

Patong Sunset Villa Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.1
оценка с
32
Обновление March 24, 2022
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Patong Sunset Villa Phuket is no longer operating as an SANDBOX.

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Patong Sunset Villa, расположенная в районе Патонг, пользуется популярностью у путешественников. Отель находится всего в 2 км от центра города, и обычно дорога до аэропорта занимает около 50 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Patong Sunset Villa безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, услуги такси. Зайдите в один из 11 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть ряд удобств, в том числе вешалка для одежды, бесплатный чай, постельное белье, зеркало, тапочки. Недвижимость предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как открытый бассейн, рыбалка. Patong Sunset Villa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением на Пхукете.

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Адрес / Карта

229 Phrabarami Rd, Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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