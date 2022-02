Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ป่าตอง พารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ป่าตอง พารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

รีสอร์ทหรูระดับนานาชาติในอาคารแนวราบแนวร่วมสมัย ตั้งอยู่ที่มุมที่เงียบสงบทางเหนือของอ่าวป่าตอง-กะหลิมในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีทที่ตกแต่งอย่างดีจำนวน 121 ห้อง ซึ่งมีขนาด 53 ตร.ม. ขึ้นไป แต่ละห้องมีระเบียงส่วนตัวพร้อมโต๊ะกาแฟและเก้าอี้สองตัว ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องและอุปกรณ์ครบครันด้วยเครื่องชงชา/กาแฟฟรีและน้ำดื่มสองขวด เพื่อคลายความตึงเครียดและผ่อนคลายร่างกาย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำฟรีฟอร์มขนาดใหญ่พร้อมบาร์ในสระและสระจากุซซี่ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ออกกำลังกายพร้อมห้องซาวน่าหากการออกกำลังกายเป็นวิธีการผ่อนคลายของคุณ นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่และห้องสมุด ห้องกิจกรรม เคาน์เตอร์ทัวร์และแท็กซี่ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และรถรับส่งไปยังศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว ป่าตอง พารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ในทำเลที่ยอดเยี่ยม ตกแต่งอย่างดี และราคาสมเหตุสมผล

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง