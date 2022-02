Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Patong Paragon Resort & Spa de manière prioritaire, et Patong Paragon Resort & Spa percevra directement le paiement de votre part.

Le complexe international de luxe dans un bâtiment contemporain de faible hauteur est situé dans un coin tranquille de la baie nord de Patong-Kalim à Phuket. Il est composé de 121 chambres et suites bien aménagées d'une superficie de 53 m² et plus. Chaque chambre dispose d'un balcon privé avec une table basse et deux chaises ainsi que d'équipements et d'équipements complets avec un plateau/bouilloire gratuit et deux bouteilles d'eau potable. Pour soulager vos nerfs et détendre votre corps, une grande piscine de forme libre avec un bar swim-up et une piscine jacuzzi peut être appréciée. Il y a aussi un centre de remise en forme avec un sauna si une séance d'entraînement est votre façon de vous détendre. Il y a aussi un cybercafé et une bibliothèque, une salle d'activités, un comptoir d'excursions et un comptoir de taxis, un bureau de change et une navette pour le centre commercial voisin. Tout bien considéré, le Patong Paragon Resort & Spa est idéalement situé, bien aménagé et à un prix raisonnable.

