PHUKET TEST & GO

Патонг Лодж Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7
оценка с
403
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

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Отель Patong Lodge идеально расположен на холме с видом на Андаманское море. Знаменитый пляж Патонг находится всего в 500 метрах от отеля, а город Пхукет - в получасе езды. Более 100 номеров оснащены всеми функциями и удобствами большого курорта, давая гостям ощущение дома. Во всех номерах есть балкон, телефон с прямым набором номера, спутниковое телевидение, горячая / холодная вода, мини-бар и беспроводной доступ в Интернет. Услуги в отеле включают услуги прачечной, Wi-Fi Интернет, услуги по аренде автомобилей, конференц-залы и туристические услуги. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму бронирования, чтобы забронировать номер в отеле Patong Lodge.

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Счет
2.9/5
В среднем
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
0
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🇩🇪andreas amsel

Проверено на 29/10/2021
Прибыл 15/10/2021
2.9 Cozy Room
Положительные     
  • Alles Gut

Sehr guenstig ,direckt am Meer ,sehr freundlich,grosszuegige Zimmer mit grossem Bad,keine grosse Bettenburg

Адрес / Карта

284/1 Prabaramee Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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