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Отель Patong Lodge идеально расположен на холме с видом на Андаманское море. Знаменитый пляж Патонг находится всего в 500 метрах от отеля, а город Пхукет - в получасе езды. Более 100 номеров оснащены всеми функциями и удобствами большого курорта, давая гостям ощущение дома. Во всех номерах есть балкон, телефон с прямым набором номера, спутниковое телевидение, горячая / холодная вода, мини-бар и беспроводной доступ в Интернет. Услуги в отеле включают услуги прачечной, Wi-Fi Интернет, услуги по аренде автомобилей, конференц-залы и туристические услуги. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму бронирования, чтобы забронировать номер в отеле Patong Lodge.