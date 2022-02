Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

現代的な低層の国際的なデラックスリゾートは、プーケットのパトンカリム湾北部の静かな一角にあります。 53平方メートル以上の設備の整った121室の客室とスイートで構成されています。各部屋には、コーヒーテーブルと椅子2脚付きの専用バルコニーのほか、無料の紅茶/コーヒーメーカーと飲料水2本を備えた室内設備と設備が完備されています。緊張をほぐし、体をリラックスさせるために、スイムアップバーとジャグジープールを備えた大きなフリーフォームのスイミングプールを楽しむことができます。トレーニングでリラックスできる場合は、サウナ付きのフィットネスセンターもあります。インターネットカフェと図書室、アクティビティルーム、ツアーカウンターとタクシーカウンター、両替所、近くのショッピングセンターへのシャトルバスもあります。すべてを考慮して、パトンパラゴンリゾート&スパは素晴らしいロケーションにあり、設備が整っており、リーズナブルな価格です。

