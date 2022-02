Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ กมลา บีช เรสซิเด้นซ์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ กมลา บีช เรสซิเด้นซ์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

เมื่อมาเยือนภูเก็ต คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่ กมลา บีช เรสซิเดนซ์ ซึ่งให้บริการที่พักคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยทำเลที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 14.9 กม. และอยู่ห่างจากสนามบิน 27.4 กม. โรงแรมระดับ 2 ดาวแห่งนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมภูเก็ตแห่งนี้ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกที่ฉลาดที่สุด ก้าวเข้าสู่ห้องพักที่น่าดึงดูดใจจาก 14 ห้องและหลีกหนีจากความเครียดด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) เครื่องปรับอากาศ โต๊ะทำงาน มินิบาร์ มีให้บริการในบางห้อง . นอกจากนี้ โรงแรมยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ให้คุณทำมากมายระหว่างการเข้าพัก กมลา บีช เรสซิเดนซ์ เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในภูเก็ต

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก กมลา บีช เรสซิเด้นซ์ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ กมลา บีช เรสซิเด้นซ์ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด