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卡马拉海滩公寓 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
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更新于 February 8, 2022
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31/5 Moo5 Kamala Soi 8 T.Kamala Kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83120

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