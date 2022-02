Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Bei einem Besuch in Phuket werden Sie sich in der Kamala Beach Residence wie zu Hause fühlen, die hochwertige Unterkünfte und großartigen Service bietet. Mit seiner Lage nur 14,9 km vom Stadtzentrum und 27,4 km vom Flughafen entfernt, zieht dieses 2-Sterne-Hotel jedes Jahr zahlreiche Reisende an. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Profitieren Sie in diesem Hotel in Phuket von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Betreten Sie eines der 14 einladenden Zimmer und entfliehen Sie dem stressigen Alltag mit einer Reihe von Ausstattungen wie LCD-/Plasma-Fernseher, Internetzugang (kostenlos), Klimaanlage, Schreibtisch, Minibar . Darüber hinaus sorgt das vielfältige Freizeitangebot des Hotels dafür, dass Sie während Ihres Aufenthalts viel zu tun haben. Die Kamala Beach Residence ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Phuket suchen.

