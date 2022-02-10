KRABI TEST & GO

Исландия Hideaway Resort - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8
оценка с
179
Обновление February 10, 2022
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Те, кто хочет по-настоящему избежать суеты города, найдут утешение в Islanda Hideaway Resort (SHA Plus +). Этот экологически чистый отель представляет собой тихий курорт с причудливой рыбацкой деревушкой в качестве единственного соседа. По-прежнему предлагаются развлечения, связанные с немоторизованными водными видами спорта и открытым бассейном. Места, которые стоит посетить в этом районе, включают City Pillar, Old West Bar и May & Mark - все они находятся примерно в шести километрах от отеля. Отправляясь исследовать окрестности, возьмите напрокат велосипед на курорте и обязательно посетите деревню и научитесь рисовать батик или даже присоединитесь к группе рыбаков на их лодке. Когда вы остановитесь на курорте, насладитесь бунгало, построенным на сваях, где есть гостиная, спальня и большая веранда, где можно бездельничать. Бесплатный Wi-Fi предоставляется во всех номерах, а сейфы и обслуживание номеров добавляют к преимуществам пребывания здесь. Не забудьте проверить туры, ресторан и кафе, а также игровую комнату и сад.

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Адрес / Карта

177 Moo 3, Klong Prasong, Muang, Koh Klang, Krabi, Thailand, 81000

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