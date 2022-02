Islande Hideaway Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ceux qui cherchent vraiment à échapper au poids de la ville trouveront du réconfort à Islanda Hideaway Resort (SHA Plus+). Un établissement respectueux de l'environnement, cette propriété offre une station balnéaire tranquille avec un village de pêcheurs pittoresque comme son seul voisin. Les offres d'excitation sont toujours disponibles avec des sports nautiques non motorisés et une piscine extérieure. Les sites à visiter dans la région incluent City Pillar, Old West Bar et May & Mark, tous situés à environ six kilomètres. Lorsque vous sortez explorer la région, louez un vélo à la station et n'oubliez pas de visiter le village et d'apprendre à peindre du batik ou même de rejoindre un groupe de pêcheurs sur leur bateau. Lors de votre retour au resort, profitez de bungalows sur pilotis qui offrent un salon, une chambre et une grande véranda pour le farniente. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans toutes les chambres et des coffres-forts et un service d'étage ajoutent aux avantages d'un séjour ici. N'oubliez pas de visiter les visites, le restaurant et le café, ainsi que la salle de jeux et le jardin.

