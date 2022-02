IJsland Hideaway Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Degenen die echt willen ontsnappen aan het gewicht van de stad zullen troost vinden bij Islanda Hideaway Resort (SHA Plus+). Dit milieuvriendelijke etablissement biedt een rustig resort met als enige buur een schilderachtig vissersdorpje. Het aanbod van opwinding is nog steeds beschikbaar met niet-gemotoriseerde watersporten en een buitenzwembad. Bezienswaardigheden in de omgeving zijn onder andere City Pillar, Old West Bar en May & Mark - allemaal op ongeveer zes kilometer afstand. Als u eropuit trekt om de omgeving te verkennen, huur dan een fiets bij het resort en breng zeker een bezoek aan het dorp en leer batik schilderen of sluit u aan bij een groep vissers op hun boot. Wanneer u weer in het resort verblijft, kunt u genieten van bungalows die op palen zijn gebouwd en die een woonkamer, slaapkamer en een grote veranda bieden om te luieren. Gratis Wi-Fi is te vinden in alle kamers en kluisjes en roomservice dragen bij aan de voordelen van een verblijf hier. Zorg ervoor dat u de rondleidingen, het restaurant en de coffeeshop bezoekt, evenals de speelkamer en de tuin.

