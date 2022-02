ไอซ์แลนด์ ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากน้ำหนักของเมืองอย่างแท้จริง จะได้พบกับความผ่อนคลายที่ Islanda Hideaway Resort (SHA Plus+) สถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ให้บริการรีสอร์ทที่เงียบสงบพร้อมหมู่บ้านชาวประมงที่แปลกตาเป็นเพื่อนบ้านเพียงแห่งเดียว สิ่งที่น่าตื่นเต้นยังคงมีอยู่ในกีฬาทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สถานที่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมในพื้นที่ ได้แก่ City Pillar, Old West Bar และ May & Mark ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 6 กิโลเมตร เมื่อคุณออกไปสำรวจพื้นที่ ให้เช่าจักรยานจากรีสอร์ทและอย่าลืมแวะไปที่หมู่บ้านและเรียนรู้วิธีการทาสีผ้าบาติกหรือแม้แต่เข้าร่วมกลุ่มชาวประมงบนเรือของพวกเขา เมื่อคุณกลับมาพักที่รีสอร์ท เพลิดเพลินกับบังกะโลที่สร้างบนไม้ค้ำถ่อที่มีห้องนั่งเล่น ห้องนอน และเฉลียงขนาดใหญ่สำหรับพักผ่อน มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรีในห้องพักทุกห้อง ตู้นิรภัย และบริการรูมเซอร์วิสเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ของการเข้าพักที่นี่ อย่าลืมแวะไปที่ทัวร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงห้องเล่นเกมและสวน

