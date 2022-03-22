Holland Resort Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Holland Resort Phuket это идеальный выбор для тех путешественников, кто хочет погрузиться в атмосферу города Пхукет. Всего в 30 км от этого 2-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Holland Resort Phuket делается все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, экспресс-регистрация заезда / выезда, Wi-Fi на территории, парковка. Атмосфера Holland Resort Phuket отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, письменный стол - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Holland Resort Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.