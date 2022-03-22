PHUKET TEST & GO

Holland Resort Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8
оценка с
200
Обновление March 22, 2022
Holland Resort Phuket - Image 0
Holland Resort Phuket - Image 1
Holland Resort Phuket - Image 2
Holland Resort Phuket - Image 3
Holland Resort Phuket - Image 4
Holland Resort Phuket - Image 5
+16 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Holland Resort Phuket это идеальный выбор для тех путешественников, кто хочет погрузиться в атмосферу города Пхукет. Всего в 30 км от этого 2-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Holland Resort Phuket делается все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, экспресс-регистрация заезда / выезда, Wi-Fi на территории, парковка. Атмосфера Holland Resort Phuket отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, письменный стол - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Holland Resort Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Holland Resort Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Holland Resort Пхукет
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

69/80 Moo 3 Soi Chujit Ruampattana Road, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

Отели-партнеры

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

CA Отель и Резиденция
8.2
рейтинг с
944 отзывы
Из ฿-1
Ratana Hotel Rassada
8.2
рейтинг с
152 отзывы
Из ฿-1
Бутик-отель Bhukitta
7.2
рейтинг с
378 отзывы
Из ฿-1
bloo Hostel
8.6
рейтинг с
146 отзывы
Из ฿-1
Casa Blanca Boutique Hotel Пхукет
9
рейтинг с
1059 отзывы
Из ฿-1
Xinlor House
9.1
рейтинг с
87 отзывы
Из ฿-1
Сон на Пхукете
7.9
рейтинг с
475 отзывы
Из ฿-1
Память в он-он-отель
8.8
рейтинг с
1551 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU