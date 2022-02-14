PHUKET TEST & GO

Dinso Resort - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
117
Обновление February 14, 2022
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Номера

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Dinso Resort, расположенный в районе Патонг, это популярный выбор среди путешественников. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 12 км от центра города и в 35 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Dinso Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было как можно более комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, почтовые услуги, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации. Номера в отеле были тщательно обставлены для обеспечения высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах установлен кондиционер. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели вашего визита, Dinso Resort - отличный выбор для пребывания на Пхукете.

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Адрес / Карта

117 Nanai Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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