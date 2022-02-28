Пляжный курорт Чавенг Коув - Samui Sandbox Hotel

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Этот курортный отель расположен на главном пляже острова в южной части Чавенга. Находясь здесь, гости могут заняться дайвингом, сноркелингом или просто отдохнуть у многоуровневого бассейна отеля. Курортный отель Chaweng Cove Beach Resort с широким выбором номеров, расположенных по обеим сторонам дороги, станет отличным выбором для любого путешественника. Расположение отеля также позволяет легко дойти пешком до пляжа и поужинать в любом из многочисленных ресторанов поблизости. Отель также может помочь организовать прокат велосипедов и джипов, что позволит гостям исследовать весь остров в своем собственном темпе. Наслаждайтесь солнцем и песком, выбирая отель Chaweng Cove Beach Resort.