Пляжный курорт Чавенг Коув - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот курортный отель расположен на главном пляже острова в южной части Чавенга. Находясь здесь, гости могут заняться дайвингом, сноркелингом или просто отдохнуть у многоуровневого бассейна отеля. Курортный отель Chaweng Cove Beach Resort с широким выбором номеров, расположенных по обеим сторонам дороги, станет отличным выбором для любого путешественника. Расположение отеля также позволяет легко дойти пешком до пляжа и поужинать в любом из многочисленных ресторанов поблизости. Отель также может помочь организовать прокат велосипедов и джипов, что позволит гостям исследовать весь остров в своем собственном темпе. Наслаждайтесь солнцем и песком, выбирая отель Chaweng Cove Beach Resort.