チャウエンコーブビーチリゾート - Samui Sandbox Hotel

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島のメインビーチにあるこのリゾートは、チャウエンの南端にあるビーチフロントのロケーションを誇っています。ここにいる間、ゲストはダイビング、シュノーケリング、またはホテルの階段状のプールでのんびりと過ごすことができます。チャウエンコーブビーチリゾートは、道路の両側にさまざまな客室があり、旅行者に最適です。また、ビーチまで歩いて行ける場所にあり、近くにある数多くのレストランで夕食を楽しむこともできます。ホテルでは自転車やジープのレンタルの手配も行っており、ゲストは自分のペースで島全体を探索することができます。チャウエンコーブビーチリゾートに滞在するときは、太陽と砂浜をお楽しみください。