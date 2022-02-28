SAMUI TEST & GO

チャウエンコーブビーチリゾート - Samui Sandbox Hotel

Samui
7.9

1346レビューによる評価
更新日 February 28, 2022
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島のメインビーチにあるこのリゾートは、チャウエンの南端にあるビーチフロントのロケーションを誇っています。ここにいる間、ゲストはダイビング、シュノーケリング、またはホテルの階段状のプールでのんびりと過ごすことができます。チャウエンコーブビーチリゾートは、道路の両側にさまざまな客室があり、旅行者に最適です。また、ビーチまで歩いて行ける場所にあり、近くにある数多くのレストランで夕食を楽しむこともできます。ホテルでは自転車やジープのレンタルの手配も行っており、ゲストは自分のペースで島全体を探索することができます。チャウエンコーブビーチリゾートに滞在するときは、太陽と砂浜をお楽しみください。

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住所/地図

17/4 Moo 3, Chaweng Beach Road, Bophut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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