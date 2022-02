Бор Саен Вилла и Спа - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Удобно расположенный в Пханг Нга, Bor Saen Villa & Spa является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как больница укрепления здоровья Bang Toei, больница Thap Put и храм Wat Tham Ta Pan. Bor Saen Villa & Spa предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Индивидуальная регистрация заезда / отъезда, камин, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания, доступ для инвалидных колясок - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Bor Saen Villa & Spa среди других отелей города. В отеле 79 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, номера для некурящих, кондиционер. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, в том числе поле для мини-гольфа, прокат снаряжения для водных видов спорта, гидромассажная ванна, сауна, поле для гольфа (на территории). Независимо от цели вашего посещения Пханг Нга, Bor Saen Villa & Spa является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

