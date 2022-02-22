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Курортный отель Khaolak Merlin Resort (SHA Plus +) расположен рядом с пляжем, на 15 акрах садов в тропическом лесу, и сочетает тайский дизайн и мастерство с роскошным отдыхом. Тихий пляж малолюдный, поблизости есть поля для гольфа, а через дорогу от курорта расположены два лагеря слонов. Национальный парк, дайвинг на Симиланских островах, магазины в городе, спа-центр с полным спектром услуг и теннисные корты - все, что вам нужно, всегда под рукой. В номерах есть балконы, паркетные полы, а также отдельная ванна и душ. В отеле есть кафе, несколько баров и итальянский ресторан. Семьям это идеальное место для проживания. На курорте есть детский клуб, игровая площадка, бассейн и услуги няни. Курорт Khaolak Merlin Resort (SHA Plus +), являющийся одним из наиболее охраняемых секретов Таиланда, обязательно понравится тем, кто хочет уйти от всего этого.
7/7 Phetkasem Raod, Lumkaen, Thaimuang District, Khaolak Beach, Khao Lak, Thailand, 82210