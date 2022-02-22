PHANG-NGA TEST & GO

Каолак Мерлин Резорт - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.3
оценка с
105
Обновление February 22, 2022
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Курортный отель Khaolak Merlin Resort (SHA Plus +) расположен рядом с пляжем, на 15 акрах садов в тропическом лесу, и сочетает тайский дизайн и мастерство с роскошным отдыхом. Тихий пляж малолюдный, поблизости есть поля для гольфа, а через дорогу от курорта расположены два лагеря слонов. Национальный парк, дайвинг на Симиланских островах, магазины в городе, спа-центр с полным спектром услуг и теннисные корты - все, что вам нужно, всегда под рукой. В номерах есть балконы, паркетные полы, а также отдельная ванна и душ. В отеле есть кафе, несколько баров и итальянский ресторан. Семьям это идеальное место для проживания. На курорте есть детский клуб, игровая площадка, бассейн и услуги няни. Курорт Khaolak Merlin Resort (SHA Plus +), являющийся одним из наиболее охраняемых секретов Таиланда, обязательно понравится тем, кто хочет уйти от всего этого.

Удобства / Особенности

  • THE GARDEN: International & Asian Restaurant
  • VERANDA BEACHSIDE RESTAURANT: A la cart menu (Thai & International)/Afternoon high tea /Theme night buffet (occasionally)
  • SUNSET HUT: Quick lunch menu & Refreshing beverage
  • POOL BAR
  • LOBBY LOUNGE
  • WATERFALL POOL
  • LAGOON POOL
  • JACUZZI POOL
  • SUPERIOR POOL
  • HIDDEN POOL
  • MERLIN SPA
  • PLAYGROUND
  • NIGHT WALK
  • BIRD WATCHING
  • STAMP RALLY
  • NATURAL WATER PAINTING
  • TIE DYE CLOTHES
  • STAND-UP PADDLE BOARD
  • CANOE
  • YOGA
  • TENNIS COURT
  • FITNESS CENTRE
  • GRAND BALLROOM
  • SIMILAN ROOM
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Адрес / Карта

7/7 Phetkasem Raod, Lumkaen, Thaimuang District, Khaolak Beach, Khao Lak, Thailand, 82210

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