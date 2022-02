Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель Khaolak Merlin Resort (SHA Plus +) расположен рядом с пляжем, на 15 акрах садов в тропическом лесу, и сочетает тайский дизайн и мастерство с роскошным отдыхом. Тихий пляж малолюдный, поблизости есть поля для гольфа, а через дорогу от курорта расположены два лагеря слонов. Национальный парк, дайвинг на Симиланских островах, магазины в городе, спа-центр с полным спектром услуг и теннисные корты - все, что вам нужно, всегда под рукой. В номерах есть балконы, паркетные полы, а также отдельная ванна и душ. В отеле есть кафе, несколько баров и итальянский ресторан. Семьям это идеальное место для проживания. На курорте есть детский клуб, игровая площадка, бассейн и услуги няни. Курорт Khaolak Merlin Resort (SHA Plus +), являющийся одним из наиболее охраняемых секретов Таиланда, обязательно понравится тем, кто хочет уйти от всего этого.

Удобства / Особенности THE GARDEN: International & Asian Restaurant

VERANDA BEACHSIDE RESTAURANT: A la cart menu (Thai & International)/Afternoon high tea /Theme night buffet (occasionally)

SUNSET HUT: Quick lunch menu & Refreshing beverage

POOL BAR

LOBBY LOUNGE

WATERFALL POOL

LAGOON POOL

JACUZZI POOL

SUPERIOR POOL

HIDDEN POOL

MERLIN SPA

PLAYGROUND

NIGHT WALK

BIRD WATCHING

STAMP RALLY

NATURAL WATER PAINTING

TIE DYE CLOTHES

STAND-UP PADDLE BOARD

CANOE

YOGA

TENNIS COURT

FITNESS CENTRE

GRAND BALLROOM

SIMILAN ROOM

