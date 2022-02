บ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

บ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนพังงา จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย โรงแรมทันสมัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย โรงพยาบาลทับปุด วัดถ้ำตาปาน บ่อแสน วิลลา แอนด์ สปา มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก เช็คอิน/เช็คเอาต์ส่วนตัว, เตาผิง, บริการทำความสะอาดรายวัน, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ทางสำหรับรถเข็น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ บ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ ในเมือง โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 79 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย สระว่ายน้ำส่วนตัว ห้องปลอดบุหรี่ เครื่องปรับอากาศ รวมถึงสนามกอล์ฟขนาดเล็ก เช่าอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ อ่างน้ำอุ่น ซาวน่า สนามกอล์ฟ (ในสถานที่) บ่อแสนวิลล่าแอนด์สปาเป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของพังงา

