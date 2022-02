Bor Saen Villa & Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Gunstig gelegen in Phang Nga, is Bor Saen Villa & Spa een goede uitvalsbasis om deze levendige stad te ontdekken. Vanaf hier kunnen gasten genieten van gemakkelijke toegang tot alles wat de levendige stad te bieden heeft. Dit moderne hotel ligt in de nabijheid van populaire stadsattracties zoals Bang Toei Gezondheidsbevorderend Ziekenhuis, Thap Put Ziekenhuis, Wat Tham Ta Pan. De faciliteiten en diensten die door Bor Saen Villa & Spa worden geboden, garanderen een aangenaam verblijf voor gasten. Privé in- en uitchecken, open haard, dagelijkse schoonmaak, wasserette, rolstoeltoegankelijk zijn slechts enkele van de faciliteiten die Bor Saen Villa & Spa onderscheiden van andere hotels in de stad. Het hotel beschikt over 79 prachtig ingerichte kamers, waarvan vele met plasma tv, draadloos internet, privézwembad, niet-roken kamers, airconditioning. De complete lijst met recreatiemogelijkheden is beschikbaar in het hotel, inclusief minigolfbaan, verhuur van watersportmateriaal, hot tub, sauna, golfbaan (ter plaatse). Wat uw reden ook is om Phang Nga te bezoeken, de Bor Saen Villa & Spa is de perfecte locatie voor een opwindende en opwindende vakantie.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels