PHANG-NGA TEST & GO

Отель Cape Kudu - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
9.1
оценка с
467
Обновление February 19, 2022
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Предлагая качественное размещение на пляжах, достопримечательностях и романтических местах Пхукета, Cape Kudu Hotel пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Cape & Kantary Hotels славится своим качественным обслуживанием и приветливым персоналом, и Cape Kudu Hotel оправдывает ожидания. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка и круглосуточная стойка регистрации. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, постельное белье, которое поможет гостям восстановить силы после долгого дня. Подводное плавание с маской и трубкой, открытый бассейн, массаж, водные виды спорта (без мотора) - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Cape Kudu Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.

Удобства / Особенности

  • Cape Kudu Hotel features
  • Spacious room and private pool villa (45-1,315 sq.m.)
  • Sun Bathing Terrace
  • Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room
  • Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment
  • Full Covid-19 protection measures in place
  • Extra benefits include
  • 7 Nights' stay, receive one complimentary cocktail sunset cruised
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Адрес / Карта

25/54-55 Moo 5 Koh Yao Noi, Koh Yao Noi, Phuket, Thailand, 82160

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