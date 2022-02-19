Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Cape Kudu в приоритетном порядке, и Отель Cape Kudu будет получать оплату напрямую от вас.

Предлагая качественное размещение на пляжах, достопримечательностях и романтических местах Пхукета, Cape Kudu Hotel пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Cape & Kantary Hotels славится своим качественным обслуживанием и приветливым персоналом, и Cape Kudu Hotel оправдывает ожидания. Среди множества услуг доступных в отеле, есть круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка и круглосуточная стойка регистрации. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, постельное белье, которое поможет гостям восстановить силы после долгого дня. Подводное плавание с маской и трубкой, открытый бассейн, массаж, водные виды спорта (без мотора) - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Cape Kudu Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.