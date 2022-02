Bor Saen Villa & Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das günstig in Phang Nga gelegene Bor Saen Villa & Spa ist ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dieses moderne Hotel befindet sich in der Nähe beliebter Sehenswürdigkeiten der Stadt wie dem Bang Toei Health Promoting Hospital, dem Thap Put Hospital und dem Wat Tham Ta Pan. Die Einrichtungen und Dienstleistungen von Bor Saen Villa & Spa sorgen für einen angenehmen Aufenthalt für die Gäste. Privater Check-in/Check-out, Kamin, tägliche Zimmerreinigung, Waschsalon, rollstuhlgerecht sind nur einige der vielen Einrichtungen, die Bor Saen Villa & Spa von anderen Hotels in der Stadt abheben. Das Hotel bietet 79 schön eingerichtete Gästezimmer, von denen viele mit Fernseher LCD/Plasma, Internetzugang (WLAN), Privatpool, Nichtraucherzimmer, Klimaanlage ausgestattet sind. Die vollständige Liste der Freizeiteinrichtungen ist im Hotel verfügbar, darunter Minigolfplatz, Wassersportausrüstungsverleih, Whirlpool, Sauna, Golfplatz (vor Ort). Was auch immer Ihr Grund für einen Besuch in Phang Nga ist, das Bor Saen Villa & Spa ist der perfekte Ort für einen aufregenden und aufregenden Urlaub.

