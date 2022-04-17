PHANG-NGA TEST & GO

Сантия Пхукет Натай Резорт и Спа - Phang-nga Test & Go Hotel

Phang-nga
9.3
оценка с
36
Обновление April 17, 2022
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Santhiya Phuket Natai Resort & Spa идеально расположен в Хок-Клои, одном из самых популярных районов города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Всего за несколько минут можно добраться до пляжа Натай, а за 20 минут - до аэропорта.

Santhiya Phuket Natai Resort & Spa предлагает своим гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным.

32 люкса у бассейна, расположенные на нескольких этажах, создают теплый и приятный дом вдали от дома. Перед курортным отелем находится красивый пляж с белым песком, протяженностью 2 км, с которого открывается прекрасный закат над Андаманским морем.

К услугам гостей такие удобства, как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, оформленных в тайском стиле из тикового дерева, круглосуточное обслуживание номеров и охрана, а также ежедневная уборка. Кроме того, в отеле есть 2 ресторана, фитнес-центр и спа-салон с полным спектром услуг, чтобы вам было чем заняться во время вашего пребывания.

Превосходные услуги и удобное расположение делают Santhiya Phuket Natai Resort & Spa идеальным местом для проживания в городе Пхукет.

Удобства / Особенности

  • Offering sweeping panoramas of the Andaman Sea’s blue hues is the Beach Club, the social heart of the resort and home to restaurants, bars, beach massage pavilions, and a sprawling swimming pool nestled amongst lush landscaping.
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Адрес / Карта

8 Moo 14, Khok Kloi, Takua Tung, Phangnga, Khok Kloy, Phuket, Thailand, 82140

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