Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Santhiya Phuket Natai Resort & Spa идеально расположен в Хок-Клои, одном из самых популярных районов города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Всего за несколько минут можно добраться до пляжа Натай, а за 20 минут - до аэропорта.
Santhiya Phuket Natai Resort & Spa предлагает своим гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным.
32 люкса у бассейна, расположенные на нескольких этажах, создают теплый и приятный дом вдали от дома. Перед курортным отелем находится красивый пляж с белым песком, протяженностью 2 км, с которого открывается прекрасный закат над Андаманским морем.
К услугам гостей такие удобства, как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, оформленных в тайском стиле из тикового дерева, круглосуточное обслуживание номеров и охрана, а также ежедневная уборка. Кроме того, в отеле есть 2 ресторана, фитнес-центр и спа-салон с полным спектром услуг, чтобы вам было чем заняться во время вашего пребывания.
Превосходные услуги и удобное расположение делают Santhiya Phuket Natai Resort & Spa идеальным местом для проживания в городе Пхукет.