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Курортный отель TUI BLUE Khao Lak расположен в одном из лучших мест на пляже Каолак. Это необычайно эксклюзивный отель, идеально подходящий для взыскательных путешественников, которые любят проводить тропические каникулы в непринужденной обстановке, свободной от детей.
Его естественная элегантность, очарование классического тропического пляжа и тайский стиль в малайском стиле выделяют этот отель среди остальных. Отель - это не только прекрасное место для отдыха пар или людей, проводящих медовый месяц, но и отличный вариант для родителей, ищущих романтического отдыха, и для одиноких взрослых, которые стремятся завести новых друзей во время путешествия. Наслаждайтесь заслуженным отдыхом без детей среди тропического пляжного пейзажа Каолака или немного оживите обстановку, посетив магазины и ночные клубы в близлежащем центре города Каолак.
Все, что вы могли бы пожелать в тропическом отпуске, находится всего в двух шагах от отеля.
26/15 Moo 7, Petchkasem Road, Khuk Khak Takuapa,, Khaolak Beach, Khao Lak, Thailand, 82220