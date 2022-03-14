Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель TUI BLUE Khao Lak расположен в одном из лучших мест на пляже Каолак. Это необычайно эксклюзивный отель, идеально подходящий для взыскательных путешественников, которые любят проводить тропические каникулы в непринужденной обстановке, свободной от детей.

Его естественная элегантность, очарование классического тропического пляжа и тайский стиль в малайском стиле выделяют этот отель среди остальных. Отель - это не только прекрасное место для отдыха пар или людей, проводящих медовый месяц, но и отличный вариант для родителей, ищущих романтического отдыха, и для одиноких взрослых, которые стремятся завести новых друзей во время путешествия. Наслаждайтесь заслуженным отдыхом без детей среди тропического пляжного пейзажа Каолака или немного оживите обстановку, посетив магазины и ночные клубы в близлежащем центре города Каолак.

Все, что вы могли бы пожелать в тропическом отпуске, находится всего в двух шагах от отеля.