Baba Beach Club Natai Luxury Pool Villa Hotel by Шри Панва - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Baba Beach Club Natai Luxury Pool Villa Hotel by Шри Панва в приоритетном порядке, и Baba Beach Club Natai Luxury Pool Villa Hotel by Шри Панва будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults Baba Suite Ocean View 70 m² ฿76,225 - 7 Day Sandbox ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Ванна

Кофе-машина

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults Люкс "Баба" 70 m² ฿65,622 - 7 Day Sandbox ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Ванна

Кофе-машина

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults Люкс «Баба» с бассейном и видом на океан 80 m² ฿93,898 - 7 Day Sandbox ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Ванна

Кофе-машина

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Плавательный бассейн СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults Люкс «Баба» с бассейном 80 m² ฿86,829 - 7 Day Sandbox ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Ванна

Кофе-машина

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Плавательный бассейн СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults 1 Bedroom Luxury Pool Villa 209 m² ฿119,141 - 7 Day Sandbox ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Ванна

Кофе-машина

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

СВЧ

Открытые объекты

Плавательный бассейн

Рабочая среда СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2-Bedroom Luxury Pool Villa 230 m² ฿158,548 - 7 Day Sandbox ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Ванна

Кофе-машина

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Гостинная

СВЧ

Плавательный бассейн

Рабочая среда

Baba Beach Club Phuket Hotel by Sri Panwa, расположенный в районе Кхок-Клой, является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Baba Beach Club Phuket Hotel by Sri Panwa предлагает множество удобств, которые сделают ваше пребывание на Пхукете более приятным. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, магазин подарков / сувениров. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Удобства для отдыха, доступные в отеле, включают частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн, спа, массаж. Наслаждайтесь прекрасным расположением и услугами, соответствующими отелю Baba Beach Club Phuket by Sri Panwa.

Удобства / Особенности Free parking

Free High Speed Internet (WiFi)

Beach

Bicycles available

Babysitting

Secured parking

Pool / beach towels

Outdoor pool

Saltwater pool

Bar / lounge

Restaurant

Complimentary instant cofffee

Complimentary welcome drink

Outdoor dining area

Wine / champagne

Poolside bar

Nightclub / DJ

Spa in room

24-hour security

Concierge

Currency exchange

Outdoor furniture

Sun deck

Sun loungers / beach chairs

Sun umbrellas

ATM on site

Butler service

First aid kit

Umbrella

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX