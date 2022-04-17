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Если вы турист или путешествуете по делам, The Leaf on The Sands Resort - отличный выбор для проживания во время посещения Као Лака. Этот 4-звездочный отель расположен в 1 км от оживленных городских улиц, в прекрасном месте и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как Mark One Tailor, The Best Tailor, Khao Lak View Point. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле в Као Лаке. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в общественных местах, парковка, обслуживание номеров - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют The Leaf on The Sands Resort среди других отелей города. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах есть даже телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, письменный стол, балкон / терраса, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая фитнес-центр, открытый бассейн, массаж, детский бассейн, сад. Независимо от цели вашего визита, курорт The Leaf on The Sands Resort станет отличным выбором для пребывания в Као Лаке.