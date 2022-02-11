SAMUI TEST & GO

Бо Пхут Резорт и Спа - Samui Sandbox Hotel

Samui
9.2
оценка с
326
Обновление February 11, 2022
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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Делюкс с видом на сад 50
฿44,700 - 7 Day Sandbox
฿36,500 - 5 Day Test & Go
฿28,000 - 4 Day Test & Go
฿17,597 - 2 Day Test & Go
฿9,100 - 1st Day Test & Go
฿34,300 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Ванна
  • Смежный номер
  • Фитнес разрешен
  • Кабель HDMI
  • Интернет - Wi-Fi

Этот курортный отель расположен на северной оконечности Самуи, на пляже Бопхут, в окружении семи акров природы. Курортный спа-отель Bo Phut состоит из 61 номера и виллы, оформленных в современном тайском стиле и оснащенных такими удобствами, как спутниковое телевидение и DVD / CD-плеер. Ужин - это незабываемые впечатления, а в пляжном ресторане L’Ocean вам предложат широкий выбор блюд местной и интернациональной кухни на завтрак, обед и ужин. Фирменный ресторан курорта Sala Thai открыт только на ужин. Рестораны рядом с отелем: тайский ресторан Krua Bo Phut в 1,5 км от отеля и тайский ресторан Krua Samui в 3,5 км от отеля. Еда - не единственное, что есть в меню, поскольку спа-центр предлагает широкий выбор процедур, предназначенных для гостей, которые действительно любят себя побаловать. Чтобы забронировать номер в отеле Bo Phut Resort & Spa, просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования и нажмите кнопку.

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Адрес / Карта

12/12 Moo 1, Bo Phut, Koh Samui, Thailand, 84320

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