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Этот курортный отель расположен на северной оконечности Самуи, на пляже Бопхут, в окружении семи акров природы. Курортный спа-отель Bo Phut состоит из 61 номера и виллы, оформленных в современном тайском стиле и оснащенных такими удобствами, как спутниковое телевидение и DVD / CD-плеер. Ужин - это незабываемые впечатления, а в пляжном ресторане L’Ocean вам предложат широкий выбор блюд местной и интернациональной кухни на завтрак, обед и ужин. Фирменный ресторан курорта Sala Thai открыт только на ужин. Рестораны рядом с отелем: тайский ресторан Krua Bo Phut в 1,5 км от отеля и тайский ресторан Krua Samui в 3,5 км от отеля. Еда - не единственное, что есть в меню, поскольку спа-центр предлагает широкий выбор процедур, предназначенных для гостей, которые действительно любят себя побаловать. Чтобы забронировать номер в отеле Bo Phut Resort & Spa, просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования и нажмите кнопку.