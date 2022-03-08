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Номера
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Premier Garden View Room 32m²
฿42,500 - 7 Day Sandbox
฿8,000 - 1 Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Балкон
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Пары, не состоящие в браке
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Номер Делюкс с видом на сад 36m²
฿44,100 - 7 Day Sandbox
฿8,500 - 1 Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Балкон
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Пары, не состоящие в браке
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 2 Children, 2 Infants
Полулюкс с видом на сад 44m²
฿57,500 - 7 Day Sandbox
฿10,000 - 1 Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Балкон (полный доступ)
- Ванна
- Кофе-машина
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Пары, не состоящие в браке
Хорошо зарекомендовавший себя 5-звездочный курорт, расположенный на Бопхуте, самом красивом пляже Самуи, в нескольких минутах ходьбы от Рыбацкой деревни, состоит из 106 номеров и люксов. На курорте есть превосходный ресторан Full Moon и спа-салон Anantara. Есть также конференц-залы и банкетные залы, идеально подходящие для мероприятий с участием до 100-120 делегатов.
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