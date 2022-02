Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Chambre de luxe avec vue sur le jardin 50 m² ฿44,700 - 7 Day Sandbox ฿36,500 - 5 Day Test & Go ฿28,000 - 4 Day Test & Go ฿17,597 - 2 Day Test & Go ฿9,100 - 1st Day Test & Go ฿34,300 - 5th Day Test & Go Caractéristiques Balcon

Baignoire

Chambre communicante

Fitness autorisé

Câble HDMI

Internet - Wifi

Situé à la pointe nord de Samui sur la plage de Bo Phut, ce complexe est entouré de sept hectares de nature. Le Bo Phut Resort & Spa est composé de 61 chambres et villas décorées dans un style thaïlandais moderne avec des équipements tels que la télévision par satellite et un lecteur DVD/CD. Manger est une expérience à savourer et les choix sont nombreux avec le restaurant en bord de mer L'Ocean servant des plats locaux et internationaux pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le restaurant signature du complexe, le Sala Thai, est ouvert uniquement pour le dîner. Les restaurants à proximité de l'hôtel sont le restaurant thaï Krua Bo Phut à 1,5 kilomètres de l'hôtel et le restaurant thaï Krua Samui à 3,5 kilomètres de l'hôtel. La nourriture n'est pas la seule chose au menu car le spa propose une variété de soins destinés aux clients qui aiment vraiment se faire dorloter. Pour effectuer votre réservation au Bo Phut Resort & Spa, entrez simplement vos dates de voyage sur notre formulaire de réservation en ligne sécurisé et validez.

