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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
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Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1-Bedroom Loft 175m²
฿54,000 - 7 Day AQ
฿70,000 - 7 Day Sandbox
฿54,400 - 5 Day Test & Go
฿42,200 - 4 Day Test & Go
฿24,400 - 2 Day Test & Go
฿12,200 - 1st Day Test & Go
฿12,200 - 5th Day Test & Go
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Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Ванна
- Кофе-машина
- Кабель HDMI
- Варианты халяльной еды
- Интернет - Wi-Fi
- Кухня
- Гостинная
- Netflix
- Открытые объекты
- Плавательный бассейн
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
Максимум 4 Adults, 2 Children, 2 Infants
Лофт с 2 спальнями 350m²
฿84,000 - 7 Day Sandbox
฿64,400 - 5 Day Test & Go
฿50,200 - 4 Day Test & Go
฿28,400 - 2 Day Test & Go
฿14,200 - 1st Day Test & Go
฿14,200 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Ванна
- Кофе-машина
- Фитнес разрешен
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Кухня
- Гостинная
- СВЧ
- Netflix
- Открытые объекты
- Плавательный бассейн
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
Максимум 6 Adults, 1 Child, 1 Infant
Внутренний двор с 3 спальнями 540m²
฿175,000 - 7 Day Sandbox
฿129,400 - 5 Day Test & Go
฿102,200 - 4 Day Test & Go
฿54,400 - 2 Day Test & Go
฿27,200 - 1st Day Test & Go
฿27,200 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Ванна
- Кофе-машина
- Смежный номер
- Фитнес разрешен
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Кухня
- Гостинная
- СВЧ
- Netflix
- Открытые объекты
- Плавательный бассейн
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Максимум 10 Adults, 2 Children, 2 Infants
Вилла целиком - 5 спален 800m²
฿245,000 - 7 Day Sandbox
฿179,400 - 5 Day Test & Go
฿142,200 - 4 Day Test & Go
฿74,400 - 2 Day Test & Go
฿37,200 - 1st Day Test & Go
฿37,200 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Покупка 7-Eleven
- Балкон
- Балкон (полный доступ)
- Ванна
- Кофе-машина
- Смежный номер
- Семейные люксы
- Фитнес разрешен
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Кухня
- Гостинная
- СВЧ
- Netflix
- Открытые объекты
- Плавательный бассейн
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Clay Beach Samui - это просторные и роскошные стильные пляжные виллы, расположенные среди пышной тропической растительности прямо на белом песчаном пляже в западной части залива Бопхут. Он отличается уникальным дизайном и включает в себя впечатляющие панорамные виды на трехкилометровую извилистую песчаную береговую линию через Рыбацкую деревню, сверкающий бирюзовый оттенок Сиамского залива и соседний остров Ко Панган, соблазнительно сидящий на горизонте.
В отеле пять просторных роскошных спален. Апартаменты в стиле лофт удобно расположены в задней части здания. В них есть собственная гостиная зона и полностью оборудованная кухня. Эти лофты, построенные и спроектированные в соответствии с архитектурой основной фазы, где находятся три главные спальни, обставлены только лучшей мебелью и декором из соседних стран Таиланда.
Первый лофт находится на цокольном этаже и доступен через частные бамбуковые двери от главного входа в собственность - первого лофта. В нем есть раздвижные стеклянные двери от пола до потолка, задрапированные плотными шторами, мини-кухня с индукционной плитой, кофеваркой, тостером, встроенным холодильником и барной стойкой с видом на собственный небольшой бассейн. Спальная зона находится в верхней части лофта. В нем есть дополнительная кровать размера «king-size», массивный шкаф с зеркальными раздвижными дверями и ванная комната с тропическим душем и двумя раковинами из натурального камня. Зона комфорта отделена от ванной комнаты.
Поднявшись по лестнице на третий этаж, вы найдете второй лофт. Лофт может похвастаться прекрасным видом на океан либо из пейзажного бассейна, либо из спальной зоны. Здесь находится полностью оборудованная кухня со встроенной техникой и обеденный стол из натурального дерева, на котором с комфортом могут разместиться до шести человек. Гостиная намного просторнее, чем первый лофт, с собственным жилым пространством с диваном и подушками, лежащими на ковре из ротанга. Лофт граничит с 6-метровыми раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка. Одной из главных особенностей этого лофта является гамак, возвышающийся на 6 метров от первого этажа. Он изготовлен из высококачественных материалов, доставленных из Франции, и надежно установлен в целях безопасности. С большими декоративными подушками и подушками для более расслабляющего и уютного отдыха. Из спальни на верхнем этаже лофта открывается вид на главную виллу и бассейн. В нем есть дополнительная кровать размера «king-size», шкаф с зеркальными раздвижными дверями и ванная комната с резной ванной из камня, тропическим душем, туалетом и двумя раковинами из натурального камня.
Изысканная современная мебель в азиатском стиле на всей вилле сочетается с антикварным искусством, скульптурами и элементами декора Востока. В мягких бело-серых тонах, сочетающихся с натуральным деревом, тропической зеленью и лазурно-синим цветом прибрежных окрестностей, а также безупречным вниманием к деталям дизайна, Clay Samui - это поистине уникальная вилла мечты, изобилующая роскошным тропическим островным стилем жизни.
Clay Samui предлагает уникальные впечатляющие современные номера в прекрасном месте.
Лофты можно арендовать отдельно или как часть всей собственности для больших групп.
Удобства / Особенности
- Airconditioning
- Four Swimming Pools
- Доступ к пляжу
- Бесплатный вай-фай
- Toiletries
- Terrace
- Место для курения
- Safety Deposit Box
- Столовая
- Полностью оборудованная кухня
- Полотенца и простыни
- Фен
- Гостинная
- Бесплатная парковка
Счет
5.0/5
Отлично
На основе 2 отзывы
Если бы вы были гостем в Clay Beach Samui (Роскошная вилла на берегу моря)
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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5.0 2-Bedroom Loft
Положительные
Отрицательные
- Super specious
- Two pools
- Stunning view
- Kitchen
- Amazing decor
- Great staff
- That I couldn’t stay longer!
My two children and I stayed for 1 week at Clay Beach as part of our quarantine coming back to Samui and we absolutely loved it! We had booked one section of it which comprised of one duplex with bedroom, living room and kitchen and pool and a second bedroom on a lower floor with small living room and pool.
Having all this space just to us was the main reason I booked Clay Beach as we were not allowed outside the villa at first. I also knew we would have to do online school for part of the stay so needed to be able to separate the kids.
For me it was also important to have access to a kitchen. With 2 picky eaters I needed the option of being able to cook and keep lots in the fridge.
The kids just loved everything about the place. Apart from the spaciousness, they loved having 2 pools and the ‘trampoline’ (which they called it) which was a net you could lie on and relax but they used for jumping :-)
I loved it too! I really enjoyed having such a nice view. We were looking over the rooftops of the beachfront villas they have, and on there they had placed these beautiful statues that I very much enjoyed looking at. And photographing :-) I also loved the decor throughout. Everything was just so nice.
The staff was amazing - even though we didn’t see them much as we were not allowed too - I could reach them online and they would organize or drop off anything I needed.
During our stay Nathon Hospital also came for us to do our 2nd pcr tests and it was very smooth.
Thank you Clay Beach for helping us through our first week of quarantine!
5.0 3-Bedroom Courtyard
Положительные
Отрицательные
- Не хотелось уезжать даже после того, как карантин закончился!
- Выбор из нескольких частных бассейнов для использования
- Доступ к пляжу
- Блестящий сервис
- Чистый и очень просторный
- Тихая окружающая среда
- Отличный сервис
- Удобные кровати
- Отличный персонал
- Ничего плохого, мы обязательно вернемся!
Мой партнер и я прибыли из Австралии на великолепную и роскошную виллу, возвращение на Самуи не могло быть лучше. Я очень рекомендую Clay Beach Samui как отель ASQ и SHA Plus. Мы пробыли здесь две недели и хотели бы бронировать подольше. Персонал был дружелюбным, услужливым и всегда доступен через WhatsApp и Line, даже несмотря на то, что нам не разрешили связаться, они позаботились о том, чтобы у нас был отличный отдых, и предоставили все, что нам нужно.
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