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Clay Beach Samui - это просторные и роскошные стильные пляжные виллы, расположенные среди пышной тропической растительности прямо на белом песчаном пляже в западной части залива Бопхут. Он отличается уникальным дизайном и включает в себя впечатляющие панорамные виды на трехкилометровую извилистую песчаную береговую линию через Рыбацкую деревню, сверкающий бирюзовый оттенок Сиамского залива и соседний остров Ко Панган, соблазнительно сидящий на горизонте.

В отеле пять просторных роскошных спален. Апартаменты в стиле лофт удобно расположены в задней части здания. В них есть собственная гостиная зона и полностью оборудованная кухня. Эти лофты, построенные и спроектированные в соответствии с архитектурой основной фазы, где находятся три главные спальни, обставлены только лучшей мебелью и декором из соседних стран Таиланда.

Первый лофт находится на цокольном этаже и доступен через частные бамбуковые двери от главного входа в собственность - первого лофта. В нем есть раздвижные стеклянные двери от пола до потолка, задрапированные плотными шторами, мини-кухня с индукционной плитой, кофеваркой, тостером, встроенным холодильником и барной стойкой с видом на собственный небольшой бассейн. Спальная зона находится в верхней части лофта. В нем есть дополнительная кровать размера «king-size», массивный шкаф с зеркальными раздвижными дверями и ванная комната с тропическим душем и двумя раковинами из натурального камня. Зона комфорта отделена от ванной комнаты.

Поднявшись по лестнице на третий этаж, вы найдете второй лофт. Лофт может похвастаться прекрасным видом на океан либо из пейзажного бассейна, либо из спальной зоны. Здесь находится полностью оборудованная кухня со встроенной техникой и обеденный стол из натурального дерева, на котором с комфортом могут разместиться до шести человек. Гостиная намного просторнее, чем первый лофт, с собственным жилым пространством с диваном и подушками, лежащими на ковре из ротанга. Лофт граничит с 6-метровыми раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка. Одной из главных особенностей этого лофта является гамак, возвышающийся на 6 метров от первого этажа. Он изготовлен из высококачественных материалов, доставленных из Франции, и надежно установлен в целях безопасности. С большими декоративными подушками и подушками для более расслабляющего и уютного отдыха. Из спальни на верхнем этаже лофта открывается вид на главную виллу и бассейн. В нем есть дополнительная кровать размера «king-size», шкаф с зеркальными раздвижными дверями и ванная комната с резной ванной из камня, тропическим душем, туалетом и двумя раковинами из натурального камня.

Изысканная современная мебель в азиатском стиле на всей вилле сочетается с антикварным искусством, скульптурами и элементами декора Востока. В мягких бело-серых тонах, сочетающихся с натуральным деревом, тропической зеленью и лазурно-синим цветом прибрежных окрестностей, а также безупречным вниманием к деталям дизайна, Clay Samui - это поистине уникальная вилла мечты, изобилующая роскошным тропическим островным стилем жизни.

Clay Samui предлагает уникальные впечатляющие современные номера в прекрасном месте.

Лофты можно арендовать отдельно или как часть всей собственности для больших групп.