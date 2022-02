Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 76 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Mantra Samui Resort 4 звезд в приоритетном порядке, и Mantra Samui Resort 4 звезд будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy Up to 48 hours before arrival no cancellation fee will apply. Bookings cancelled after 12:00 pm local time, 2 days prior to arrival will be charged the full amount.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults Love Ocean/Garden View Room (Package prices include PCR Tests) 51 m² ฿21,379 - 7 Day Sandbox ฿16,999 - 5 Day Test & Go ฿5,200 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Пары, не состоящие в браке

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Курортный отель Mantra Samui расположен на склоне холма в популярном городе Бопхут. Из него открывается захватывающий панорамный вид на спокойные бирюзовые воды Сиамского залива. Гости могут насладиться этими видами в умиротворении, находясь всего в 10 минутах езды от популярной пристани и Рыбацкой деревни, где есть множество местных ресторанов и одни из самых красивых пляжей, которые когда-либо видели гости. В отеле есть широкий выбор комфортабельных номеров, большинство из которых имеют потрясающий вид на океан. Начните день с одного из лучших завтраков "шведский стол" и кофе на острове. Удобства на территории отеля включают превосходную кухню в ресторане VIEW, открытый панорамный бассейн длиной 24 метра, разнообразные процедуры в спа-салоне Jai, первоклассный фитнес-центр, Wi-Fi, 23 телеканала и бесплатный IP-телефон в номере, который позволяет гостям оставаться на связи с семьей и друзьями по всему миру. В курортном отеле Mantra Samui также есть круглосуточные услуги консьержа.

Удобства / Особенности GYM

SPA Facilities

Co-Working Space / Work-lounge

Infinity pool

Sun beds

Beach umbrella

Free WiFi

Air condition

Minibar

Safety box

Smoke detector

Car parking

