SAMUI TEST & GO

Mantra Samui Resort 4 звезд - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.6
оценка с
1513
Обновление February 8, 2022
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Hotel Refund Policy

Up to 48 hours before arrival no cancellation fee will apply. Bookings cancelled after 12:00 pm local time, 2 days prior to arrival will be charged the full amount.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults
Love Ocean/Garden View Room (Package prices include PCR Tests) 51
฿21,379 - 7 Day Sandbox
฿16,999 - 5 Day Test & Go
฿5,200 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Фитнес разрешен
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда

Курортный отель Mantra Samui расположен на склоне холма в популярном городе Бопхут. Из него открывается захватывающий панорамный вид на спокойные бирюзовые воды Сиамского залива. Гости могут насладиться этими видами в умиротворении, находясь всего в 10 минутах езды от популярной пристани и Рыбацкой деревни, где есть множество местных ресторанов и одни из самых красивых пляжей, которые когда-либо видели гости. В отеле есть широкий выбор комфортабельных номеров, большинство из которых имеют потрясающий вид на океан. Начните день с одного из лучших завтраков "шведский стол" и кофе на острове. Удобства на территории отеля включают превосходную кухню в ресторане VIEW, открытый панорамный бассейн длиной 24 метра, разнообразные процедуры в спа-салоне Jai, первоклассный фитнес-центр, Wi-Fi, 23 телеканала и бесплатный IP-телефон в номере, который позволяет гостям оставаться на связи с семьей и друзьями по всему миру. В курортном отеле Mantra Samui также есть круглосуточные услуги консьержа.

Удобства / Особенности

  • GYM
  • SPA Facilities
  • Co-Working Space / Work-lounge
  • Infinity pool
  • Sun beds
  • Beach umbrella
  • Free WiFi
  • Air condition
  • Minibar
  • Safety box
  • Smoke detector
  • Car parking
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Адрес / Карта

9/123-124 Moo 1 Maenam, Bo Phut, Koh Samui, Thailand, 84330

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