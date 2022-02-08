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Курортный отель Mantra Samui расположен на склоне холма в популярном городе Бопхут. Из него открывается захватывающий панорамный вид на спокойные бирюзовые воды Сиамского залива. Гости могут насладиться этими видами в умиротворении, находясь всего в 10 минутах езды от популярной пристани и Рыбацкой деревни, где есть множество местных ресторанов и одни из самых красивых пляжей, которые когда-либо видели гости. В отеле есть широкий выбор комфортабельных номеров, большинство из которых имеют потрясающий вид на океан. Начните день с одного из лучших завтраков "шведский стол" и кофе на острове. Удобства на территории отеля включают превосходную кухню в ресторане VIEW, открытый панорамный бассейн длиной 24 метра, разнообразные процедуры в спа-салоне Jai, первоклассный фитнес-центр, Wi-Fi, 23 телеканала и бесплатный IP-телефон в номере, который позволяет гостям оставаться на связи с семьей и друзьями по всему миру. В курортном отеле Mantra Samui также есть круглосуточные услуги консьержа.