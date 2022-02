Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Prana Resorts Самуи в приоритетном порядке, и Prana Resorts Самуи будет получать оплату напрямую от вас.

Уютный номер Делюкс 42 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,900 - 1st Day Test & Go

Смежный номер

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Netflix

[Prana Resort Samui] может похвастаться потрясающим пейзажным бассейном у пляжа и вторым бассейном, окруженным тенистыми пальмами, с баром у кромки бассейна. Также к услугам гостей пляжный клуб и бистро Tropikana, кафе у бассейна, спа-салон на крыше, фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации с консьержем и бесплатный Wi-Fi для всех гостей. Стильные, просторные номера с кондиционерами имеют балконы или террасы с креслами. Все они оснащены 42-дюймовым телевизором с плоским экраном, принадлежностями для чая / кофе, феном и сейфом. В люксах есть отдельная гостиная с видом на море, а в некоторых номерах есть прямой выход к бассейну или собственный небольшой бассейн. Дополнительные услуги включают детский клуб, помещения для совещаний и гидромассажную ванну на открытом воздухе. На территории обустроена бесплатная парковка. Гости могут воспользоваться услугами трансфера до центра города или Рыбацкой деревни. Курортный отель Prana Samui (сертифицированный SHA) находится в 10 минутах езды от аэропорта Самуи и в 3 минутах езды от Рыбацкой деревни и Большого Будды. Пляж Чавенг и торговый центр Central Festival Samui также находятся в нескольких минутах езды от отеля. Ко Панган, где ежемесячно проводятся вечеринки в полнолуние, находится всего в 30 минутах езды на пароме от близлежащего порта. От личных пляжных сумок и вкусных конфет до очень удобных кроватей и свежих цветов - это маленькие штрихи, которые имеют значение в Prana.

