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[Prana Resort Samui] может похвастаться потрясающим пейзажным бассейном у пляжа и вторым бассейном, окруженным тенистыми пальмами, с баром у кромки бассейна. Также к услугам гостей пляжный клуб и бистро Tropikana, кафе у бассейна, спа-салон на крыше, фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации с консьержем и бесплатный Wi-Fi для всех гостей. Стильные, просторные номера с кондиционерами имеют балконы или террасы с креслами. Все они оснащены 42-дюймовым телевизором с плоским экраном, принадлежностями для чая / кофе, феном и сейфом. В люксах есть отдельная гостиная с видом на море, а в некоторых номерах есть прямой выход к бассейну или собственный небольшой бассейн. Дополнительные услуги включают детский клуб, помещения для совещаний и гидромассажную ванну на открытом воздухе. На территории обустроена бесплатная парковка. Гости могут воспользоваться услугами трансфера до центра города или Рыбацкой деревни. Курортный отель Prana Samui (сертифицированный SHA) находится в 10 минутах езды от аэропорта Самуи и в 3 минутах езды от Рыбацкой деревни и Большого Будды. Пляж Чавенг и торговый центр Central Festival Samui также находятся в нескольких минутах езды от отеля. Ко Панган, где ежемесячно проводятся вечеринки в полнолуние, находится всего в 30 минутах езды на пароме от близлежащего порта. От личных пляжных сумок и вкусных конфет до очень удобных кроватей и свежих цветов - это маленькие штрихи, которые имеют значение в Prana.