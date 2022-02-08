SAMUI TEST & GO

Prana Resorts Самуи - Samui Sandbox Hotel

Samui
9
оценка с
1007
Обновление February 8, 2022
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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Уютный номер Делюкс 42
฿25,900 - 7 Day Sandbox
฿8,900 - 1st Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Смежный номер
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Netflix

[Prana Resort Samui] может похвастаться потрясающим пейзажным бассейном у пляжа и вторым бассейном, окруженным тенистыми пальмами, с баром у кромки бассейна. Также к услугам гостей пляжный клуб и бистро Tropikana, кафе у бассейна, спа-салон на крыше, фитнес-центр, круглосуточная стойка регистрации с консьержем и бесплатный Wi-Fi для всех гостей. Стильные, просторные номера с кондиционерами имеют балконы или террасы с креслами. Все они оснащены 42-дюймовым телевизором с плоским экраном, принадлежностями для чая / кофе, феном и сейфом. В люксах есть отдельная гостиная с видом на море, а в некоторых номерах есть прямой выход к бассейну или собственный небольшой бассейн. Дополнительные услуги включают детский клуб, помещения для совещаний и гидромассажную ванну на открытом воздухе. На территории обустроена бесплатная парковка. Гости могут воспользоваться услугами трансфера до центра города или Рыбацкой деревни. Курортный отель Prana Samui (сертифицированный SHA) находится в 10 минутах езды от аэропорта Самуи и в 3 минутах езды от Рыбацкой деревни и Большого Будды. Пляж Чавенг и торговый центр Central Festival Samui также находятся в нескольких минутах езды от отеля. Ко Панган, где ежемесячно проводятся вечеринки в полнолуние, находится всего в 30 минутах езды на пароме от близлежащего порта. От личных пляжных сумок и вкусных конфет до очень удобных кроватей и свежих цветов - это маленькие штрихи, которые имеют значение в Prana.

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Адрес / Карта

14/3 Moo 4. Tambon Bophut, Bo Phut, Koh Samui, Thailand, 84320

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