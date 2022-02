Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ดีลักซ์ วิวสวน 50 m² ฿44,700 - 7 Day Sandbox ฿36,500 - 5 Day Test & Go ฿28,000 - 4 Day Test & Go ฿17,597 - 2 Day Test & Go ฿9,100 - 1st Day Test & Go ฿34,300 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

ห้องเชื่อมต่อ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

สาย HDMI

อินเทอร์เน็ต - Wifi

รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะสมุยบนหาดบ่อผุด รายล้อมด้วยธรรมชาติเจ็ดเอเคอร์ บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา ประกอบด้วยห้องพักและวิลล่าจำนวน 61 ห้อง ตกแต่งในสไตล์ไทยสมัยใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีวีระบบช่องสัญญาณดาวเทียม และเครื่องเล่นดีวีดี/ซีดี การรับประทานอาหารเป็นประสบการณ์ที่น่าลิ้มลองและมีตัวเลือกมากมายที่ร้านอาหาร L’Ocean ริมชายหาดซึ่งให้บริการอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสำหรับมื้อเช้า มื้อกลางวันและมื้อค่ำ ห้องอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ท ศาลาไทย เปิดให้บริการเฉพาะมื้อค่ำเท่านั้น ร้านอาหารใกล้โรงแรม ได้แก่ ร้านอาหารไทยครัวบ่อผุด ห่างออกไป 1.5 กม. จากโรงแรม และร้านอาหารครัวไทยครัวสมุย ห่างออกไป 3.5 กม. จากโรงแรม อาหารไม่ใช่สิ่งเดียวในเมนูเนื่องจากสปามีทรีทเมนท์ที่หลากหลายสำหรับแขกที่รักการปรนเปรอตัวเองอย่างแท้จริง หากต้องการสำรองห้องพักที่ บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา เพียงป้อนวันเดินทางของคุณในแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเราแล้วกดส่ง

