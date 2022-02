Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Deluxe Gartenblick 50 m² ฿44,700 - 7 Day Sandbox ฿36,500 - 5 Day Test & Go ฿28,000 - 4 Day Test & Go ฿17,597 - 2 Day Test & Go ฿9,100 - 1st Day Test & Go ฿34,300 - 5th Day Test & Go Eigenschaften Balkon

Badewanne

Verbindungsraum

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Internet - Wifi

An der Nordspitze von Samui am Bo Phut Beach gelegen, ist dieses Resort von sieben Hektar Natur umgeben. Das Bo Phut Resort & Spa besteht aus 61 Zimmern und Villen, die im modernen thailändischen Stil eingerichtet sind und Annehmlichkeiten wie Sat-TV und einen DVD-/CD-Player bieten. Das Essen ist ein Erlebnis, das es zu genießen gilt, und die Auswahl ist zahlreich. Das Strandrestaurant L'Ocean serviert lokale und internationale Gerichte zum Frühstück, Mittag- und Abendessen. Das hauseigene Restaurant Sala Thai ist nur zum Abendessen geöffnet. Restaurants in der Nähe des Hotels sind das thailändische Restaurant Krua Bo Phut 1,5 km vom Hotel entfernt und das thailändische Restaurant Krua Samui 3,5 km vom Hotel entfernt. Auf der Speisekarte steht nicht nur das Essen, denn das Spa bietet eine Vielzahl von Behandlungen für Gäste, die sich wirklich verwöhnen lassen möchten. Um Ihre Reservierung im Bo Phut Resort & Spa vorzunehmen, geben Sie einfach Ihre Reisedaten in unser sicheres Online-Buchungsformular ein und senden Sie es ab.

