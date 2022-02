Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Deluxe Uitzicht op de Tuin 50 m² ฿44,700 - 7 Day Sandbox ฿36,500 - 5 Day Test & Go ฿28,000 - 4 Day Test & Go ฿17,597 - 2 Day Test & Go ฿9,100 - 1st Day Test & Go ฿34,300 - 5th Day Test & Go

Bad

Aansluitende Kamer

Fitness toegestaan

HDMI kabel

Internet - wifi

Dit resort ligt op het noordelijke puntje van Samui aan het strand van Bo Phut en wordt omgeven door zeven hectare natuur. Bo Phut Resort & Spa bestaat uit 61 kamers en villa's die zijn ingericht in een moderne Thaise stijl met voorzieningen als satelliet-tv en een dvd/cd-speler. Dineren is een ervaring om van te genieten en de keuzes zijn talrijk met het L'Ocean-restaurant aan het strand dat lokale en internationale gerechten serveert voor ontbijt, lunch en diner. Het kenmerkende restaurant van het resort, Sala Thai, is alleen geopend voor het diner. Restaurants in de buurt van het hotel zijn Krua Bo Phut Thai restaurant afstand 1,5 kilometer van het hotel en Krua Samui Thai restaurant afstand 3,5 kilometer van het hotel. Eten is niet het enige dat op het menu staat, want de spa biedt een verscheidenheid aan behandelingen voor gasten die zichzelf graag verwennen. Om uw reservering bij het Bo Phut Resort & Spa te maken, hoeft u alleen maar uw reisdata in ons beveiligd online boekingsformulier in te vullen en te verzenden.

