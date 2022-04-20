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Пожалуй, самое роскошное убежище Самуи и один из лучших отелей мира, Santiburi Koh Samui расположен среди 23 акров тропических пальмовых садов с рекой, плавно спускающейся к частному 300-метровому пляжу с белым песком. Все 77 вилл и люксов, оформленных в аутентичном тайском стиле, напоминают старинную резиденцию Сукотаи с глубоким чувством и уважением к естественной среде обитания, построенной так, чтобы гармонировать с окружающей средой, и имеют красивые деревянные полы, роскошную сиамскую мебель и большая собственная терраса. Здесь многолетний персонал обеспечивает высочайший уровень изысканного персонального обслуживания и истинное тайское гостеприимство в непринужденной и дружелюбной атмосфере, а также готов предоставить безупречные услуги, такие как частные трансферы из аэропорта и туры. В течение дня гости могут бесплатно пользоваться такими удобствами для отдыха, как бассейн, теннисный корт, детский клуб и заниматься водными видами спорта. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг в отеле Santiburi Koh Samui.