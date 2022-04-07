PHUKET TEST & GO

Хостел BearPacker Patong - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.6
оценка с
157
Обновление April 7, 2022
BearPacker Patong Hostel - Image 0
BearPacker Patong Hostel - Image 1
BearPacker Patong Hostel - Image 2
BearPacker Patong Hostel - Image 3
BearPacker Patong Hostel - Image 4
BearPacker Patong Hostel - Image 5
+11 фотографии

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Трехзвездочный хостел BearPacker Patong расположен на пляже Патонг, в 3,5 км от кабаре Phuket Simon и в 3,5 км от улицы Бангла-роуд. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В хостеле есть открытый бассейн и экскурсионное бюро.

Все номера хостела оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

Хостел BearPacker Patong располагает солнечной террасой.

Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как пляж Патонг, торговый центр Jungceylon и боксерский стадион Патонга. Расстояние от хостела BearPacker Patong до ближайшего международного аэропорта Пхукет составляет 24 км. Предоставляется платный трансфер от / до аэропорта.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Хостел BearPacker Patong , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Хостел BearPacker Patong
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

162/3 Thaweewong Road, Patong, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Отель Блок
8.4
рейтинг с
1050 отзывы
Из ฿-1
Impiana Resort Патонг
8.3
рейтинг с
1541 отзывы
Из ฿-1
The Flora Resort Патонг
8.7
рейтинг с
1508 отзывы
Из ฿-1
Кудо Отель
9
рейтинг с
279 отзывы
Из ฿-1
Royal Phawadee Village Patong Beach Hotel
8.2
рейтинг с
1396 отзывы
Из ฿-1
BE Rendez Vous
8.6
рейтинг с
6 отзывы
Из ฿-1
Гостиница C&N
8.3
рейтинг с
997 отзывы
Из ฿-1
Отели Be Baan Paradise
7.8
рейтинг с
275 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU