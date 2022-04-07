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Трехзвездочный хостел BearPacker Patong расположен на пляже Патонг, в 3,5 км от кабаре Phuket Simon и в 3,5 км от улицы Бангла-роуд. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В хостеле есть открытый бассейн и экскурсионное бюро.
Все номера хостела оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Хостел BearPacker Patong располагает солнечной террасой.
Рядом с отелем находятся такие популярные достопримечательности, как пляж Патонг, торговый центр Jungceylon и боксерский стадион Патонга. Расстояние от хостела BearPacker Patong до ближайшего международного аэропорта Пхукет составляет 24 км. Предоставляется платный трансфер от / до аэропорта.