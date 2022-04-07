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3つ星の宿泊施設を提供するBearPackerPatongHostelは、パトンビーチに位置し、プーケットサイモンキャバレーから2.2マイル、バングラロードから2.2マイルです。この宿泊施設の施設には、レストラン、24時間対応のフロントデスク、共用ラウンジがあり、館内全域で無料Wi-Fiを利用できます。ホステルには屋外スイミングプールとツアーデスクがあります。
ホステルの各客室にはエアコン、薄型テレビが備わっています。
BearPackerPatongHostelにはサンテラスがあります。
宿泊施設の近くの人気の観光スポットには、パトンビーチ、ジャンクセイロンショッピングセンター、パトンボクシングスタジアムがあります。最寄りの空港はプーケット国際空港で、ベアパッカーパトンホステルから15マイルです。宿泊施設では有料の空港シャトルサービスを提供しています。