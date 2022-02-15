Бутик-курорт и вилла Baan Haad Ngam - Samui Sandbox Hotel

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4-звездочный курортный бутик-отель Baan Haad Ngam & Villa, сочетающий традиционную тайскую архитектуру с современными удобствами, предлагает идеальное место для отдыха в тропиках. Отель расположен прямо на прекрасном пляже Чавенг, откуда открывается захватывающий вид на море и соседние острова. Каждый из 40 номеров и вилл роскошно оформлен. В ресторане Olivio на территории отеля подают удостоенные наград блюда итальянской и интернациональной кухни. Фирменный спа-центр Satira Herbal Spa предлагает новейшие терапевтические процедуры. В числе других удобств открытый бассейн с видом на пляж Чавенг. Чтобы забронировать незабываемый отдых в Baan Haad Ngam Boutique Resort & Villa, пожалуйста, воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.