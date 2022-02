บ้านหาดงาม บูติก รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

Baan Haad Ngam Boutique Resort & Villa เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมเข้ากับความสะดวกสบายทันสมัย มอบประสบการณ์การพักผ่อนในเขตร้อนชื้นในอุดมคติ ตั้งอยู่บนหาดเฉวงที่สวยงาม แขกผู้เข้าพักจะได้ชมทัศนียภาพอันตระการตาของทะเลและเกาะใกล้เคียง ห้องพักและวิลล่าทั้ง 40 ห้องตกแต่งอย่างหรูหรา ห้องอาหาร The Olivio Restaurant ในสถานที่ให้บริการอาหารอิตาลีและอาหารนานาชาติที่ได้รับรางวัล สปาอันเป็นเอกลักษณ์ของ Satira Herbal Spa ให้บริการทรีทเมนท์บำบัดใหม่ล่าสุด คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ สระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มองเห็นหาดเฉวง หากต้องการจองวันหยุดพักผ่อนที่ดีที่สุดของคุณที่บ้านหาดงามบูติกรีสอร์ทแอนด์วิลล่า โปรดใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

